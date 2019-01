Rientra l'emergenza neve, in arrivo raffiche di vento da nord

BRINDISI – L’allerta neve è ormai rientrata, ma il gelo e il maltempo continueranno a farsi sentire anche nelle prossime ore. A partire dalla serata di oggi, in particolare, è previsto l’arrivo di un vento da nord-nord-ovest che per l’intera giornata di domani (lunedì 7 gennaio) sferzerà la provincia di Brindisi a un’intensità media di 42 chilometri orari, con punte di 45 chilometri orari. Per questo il servizio regionale di Protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla (criticità ordinaria) dalla serata odierna fino alla tarda serata di lunedì.

La situazione, come di consueto, è monitorata dalla Protezione civile del Comune di Brindisi diretta dall’ingegnere Giuseppe Augusto, in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare le norme di comportamento al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93.