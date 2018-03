Rifiuti abbandonati in strada: incastrata dalle telecamere del parco

MESAGNE - Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel Parco Potì il comando di polizia locale ha individuato e sanzionato una donna di 28 anni residente nelle vicinanze la quale abbandonava abitualmente in tarda serata, quando l’affluenza in zona è più bassa, spazzatura non differenziata in sacchi di plastica.

A far partire le indagini dei vigili è stata la segnalazione di un cittadino, anch’egli residente in zona, che «notava il ricorrente abbandono di spazzatura in sacchetti di plastica».

Il comando ha disposto il diverso posizionamento di alcuni «occhi elettronici» ed è riuscito ad identificare la donna ed a multarla con una contravvenzione «ai sensi dell’art. 7 bis comma 1-bis del Tuel» multa che può andare da 25,00 euro ad 500,00 euro. I vigili hanno inoltre avviato accertamenti sullo stesso nucleo familiare al fine di verificare il regolare pagamento delle tasse previste per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.