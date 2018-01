Rifiuti bruciati sulle auto e vicino ai portoni: individuato l'incendiario

MESAGNE – E’ stato inchiodato dalle telecamere il presunto incendiario che dava fuoco ai sacchetti della spazzatura dopo averli posizionati sul parabrezza anteriore dei veicoli o in prossimità dei portoncini, nel centro di Mesagne. SI tratta di un 28enne del posto (M.R. le iniziali del suo nome).

L’uomo è stato denunciato a piede libero dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne, giunti sulle tracce del 28enne al culmine di un’attività investigativa effettuata di concerto con la Procura di Brindisi.

Ieri gli agenti si sono recati presso l’abitazione dell’indagato, sequestrando gli abiti indossati durante la commissione dei reati ed immortalati in alcuni fotogrammi dei numerosi video raccolti. R. M., già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi, di fronte all’evidenza ha confessato quattro danneggiamenti, quelli di tre autovetture e di un portoncino, descrivendone i particolari. Non c’era nessun accanimento nei confronti delle vittime, che neanche conosceva. Lui agiva sotto l’effetto dell’alcool e di questo, ora, ha dichiaratio di pentirsi.

Che i danneggiamenti in argomento avvenissero tutti nella stessa zona di Mesagne e tutti con le stesse modalità aveva permesso agli investigatori di concentrarsi su una loro ipotesi investigativa: l’autore non doveva abitare distante da quella porzione di territorio “prescelta”. Quel soggetto giovanile e solo “catturato” dalle telecamere presenti nella zona di interesse era sempre a piedi, prima e dopo il “misfatto”.

La visione di molti video raccolti, le info attinte, gli accertamenti svolti hanno permesso di stringere il cerchio intorno al giovane. La perquisizione domiciliare, poi, ha fornito i riscontri decisivi.