Rifiuti ferrosi sull'Ape e coltelli: carabinieri denunciano due persone

LATIANO - Un uomo di 44 anni di Latiano è stato denunciato dai carabinieri perché sorpreso alla guida di un Ape carico di rifiuti ferrosi, senza avere alcuna autorizzazione. Il carico è stato sottoposto a sequestro, unitamente al motocarro che sarà soggetto a confisca.

A San Donaci, i militari hanno denunciato un ragazzo di 21 anni per porto di strumenti atti a offendere: è stato trovato in possesso di due coltelli a scatto. Erano nella tasca del giubbotto. Il giovane, inoltre, è stato segnalato, per il possesso di un grammo di hashish.