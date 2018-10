Rifiuti, Mesagne: Asv lascia a fine mese, il Comune chiede proroga di sei mesi

MESAGNE - La Società Asv Spa ha comunicato al Comune di Mesagne che il proprio impegno non si protrarrà oltre il 30 ottobre 2018, data naturale di scadenza del contratto di appalto riguardante il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

“Le ragioni di questa volontà - si legge in una nota a firma del sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta, e dell’assessore all’Ecologia e Ambiente, Omar Ture - sono state esplicitate in un incontro con l’amministrazione comunale tenutosi in data 22 Ottobre e riguardano questioni interne all’azienda”.

“La società Asv Spa, partecipata con 60% delle quote azionarie in carico al comune di Bitonto ed il 40% ad una componente privata, si trova in una situazione di sofferenza finanziaria ed ha per questo necessità di elaborare un piano di risanamento che presuppone la dismissione dei cantieri improduttivi”.

“Per l’azienda – si legge ancora nel comunicato - il cantiere di Mesagne, a causa dei costi del personale, del noleggio del parco mezzi e della gestione ordinaria del servizio previsto in capitolato, produce diseconomie non più sostenibili. Di fronte a questa situazione il comune di Mesagne ha espresso la volontà di avvalersi comunque della clausola contrattuale che prevede la possibilità che l’azienda prosegua il servizio in proroga tecnica per altri 6 mesi agli stessi patti e condizioni”.

“L’Ufficio Ecologia ha inoltre predisposto il capitolato per l’espletamento di una nuova ‘gara ponte’ per riaffidare successivamente il servizio nelle more dell’espletamento della nuova ‘gara d’ambito’ che, per informazioni acquisite, è ancora in alto mare. La prossima settimana invierà la determina a contrarre alla Sua della Provincia cui tocca l’onere di espletare la procedura di gara”.

“Alla luce di queste novità intervenute – concludono sindaco e assessore - l’ufficio e l’assessorato sono strenuamente impegnati a garantire il normale svolgimento del servizio in modo che la città non debba subire le conseguenze di queste fase di transizione e che soprattutto siano rispettati i tempi tecnici in cui deve compiersi il passaggio di consegne”.