Rifiuti, nuovo calendario per la raccolta a Fasano

FASANO - Da oggi, lunedì 4 febbraio, entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti per le utenze domestiche nel territorio di Fasano: l’organico viene prelevato tutti i giorni, tranne il martedì e la domenica. Plastica e metalli vengono prelevati lunedì e venerdì, il vetro il mercoledì, carta e cartone il giovedì, secco non riciclabile il sabato. Nessuna raccolta, quindi, il martedì e la domenica. Rimane invece invariato il calendario per le utenze non domestiche.



Il martedì, su richiesta degli utenti, si può però avere il prelievo porta a porta di pannolini, pannoloni e lettiere per animali domestici; per ricevere questo servizio è necessario compilare il modello scaricabile dal link: https://gialplast.it/fasano/modulistica/ da consegnare, insieme alla documentazione necessaria, presso la sede Gial Plast in contrada Sant'Angelo, oppure via e-mail all’indirizzo fasanoambiente@gmail.com



Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il numero verde 800115888. Il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti rimane prenotabile attraverso il sito www.gialplast.it, previa registrazione dell’utente nella sezione dedicata al comune di Fasano