Si rifiuta di sottoporsi all'alcool test: denuncia e ritiro della patente

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri di San Pietro Vernotico hanno denunciato a piede libero un 35enne del posto, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, in nottata, nel corso di un controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino di San Pietro Vernotico è stato controllato alla di un’utilitaria di proprietà di un congiunto, in evidente stato di alterazione psicofisica, pertanto, sebbene richiesto dai militari operanti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo restituito al legittimo proprietario.