Sul piedistallo oggi l'imperatore Cesare Augusto non era solo

BRINDISI – È un rifugiato con problemi psichici, evidenziati più volte nel corso di episodi che hanno richiesto l’intervento del 118 o delle forze dell’ordine. Di lui si occupano i servizi psichiatrici e la comunità africana. Per ora pare non si possa fare altro. L’ultima vicenda della serie, quella odierna: il protagonista ha preso in prestito un costume da una tenda del Medieval Fest in corso a Brindisi, poi attorno alle 17 è salito sul piedistallo della statua di Cesare Ottaviano Augusto, imitando la posa del primo degli imperatori romani. Nuovo intervento delle volanti, del 118 e della polizia locale. La foto che pubblichiamo è una di quelle che circolano in queste ore sui social.