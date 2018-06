La meda del Trombillo rimorchiata sino alla banchina di Punta Riso

BRINDISI – Deciderà il Servizio Fari della Marina Militare se la meda del Trombillo, storico e insostituibile punto di riferimento per i marinai e i pescatori brindisini, ma anche segnalamento guida per la rotta di ingresso e uscita dal porto, dovrà andare in pensione dopo il contatto con la potente deriva del Farr 80 Idrusa, il 6 giugno scorso a pochi minuti dal via della regata Brindisi-Corfù, oppure se dovrà essere riparata e riportata sulla omonima secca.

La meda del Trombillo infatti è stata sganciata dalla catena di ancoraggio e rimorchiata sino alla banchina della Diga di Punta Riso, in attesa di decisioni: era rimasta fuori asse dopo il contatto con la barca a vela, un aggancio incidentale durato pochi secondi, altrimenti i danni sarebbero stati ben altri, soprattutto per Idrusa. La rimozione provvisoria del segnalamento è stata inserita nel bollettino degli Avvisi ai Naviganti.

