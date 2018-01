Altri tre veicoli rubati in vari centri recuperati dai carabinieri

Tre auto rubate sono state recuperate dai carabinieri negli ultimi giorni. A Francavilla Fontana, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, su segnalazione di un cittadino pervenuta sull’utenza 112, hanno rinvenuto in contrada Don Luca un veicolo marca “Suzuki Jimmi” provento di furto denunciato in Ostuni lo scorso 17 gennaio. La macchina è stata recuperata e sarà restituita alla legittima proprietaria. A Oria, i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in contrada Belloluogo un’autovettura “Alfa Romeo” provento di furto denunciato in Sava il 19 gennaio scorso. La macchina è stata recuperata e sarà restituita al legittimo proprietario. A Fasano, i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in via Morandi un’autovettura “Fiat 500” rubata in Martina Franca il 25 gennaio, già consegnata al legittimo proprietario.