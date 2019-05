Apulia Diagnostic: l'attentato incendiario fa slittare l'apertura

MESAGNE – Dopo l’attentato incendiario dello scorso 4 maggio, slitta l’apertura dell’Apulia Diagnostic, poliambulatorio realizzato di recente in via Brindisi, alle porte di Mesagne. La stessa società comunica che l’apertura al pubblico sarà rinviata. Le intenzioni iniziali si sono infatti scontrate con la realtà dei fatti. Il rogo appiccato da persone ignote intorno alle ore 2 di sabato 4 maggio, a poche ore dall’inaugurazione, ha provocato un danno più grave di quello previsto. L’incendio, partito dalla hall, ha interessato anche altre parti della struttura.

La fuliggine, in particolare, attraverso i condotti di aereazione si è diffusa anche al piano superiore, rendendo inagibili alcuni locali. Le telecamere di cui è dotato l’edificio ripresero un paio di individui con volti coperti. I poliziotti del locale commissariato continuano a indagare per risalire alla loro identità e quindi anche al movente di un raid che non trova ancora spiegazione. “Solo l’intervento delle protezioni antincendio - si legge nel comunicato - ha permesso di limitare i danni, salvaguardando tutte le strumentazioni e i macchinari già presenti all’interno della struttura”.

"I laboratori a breve in funzione"

Apulia Diagnostic “si impegna entro le prossime settimane a mettere a disposizione degli utenti la parte della struttura che non ha subìto gravi danni a seguito del malcapitato evento, e in particolare saranno aperti e attivi il laboratorio di analisi cliniche ‘La Medica’ della dottoressa Vincenza Indolfi e il laboratorio di analisi genetiche molecolari ‘Apulia Genetics’ diretto dal dottor Raffaele Palmirotta”.

Open day

L’ufficio stampa del centro fa inoltre sapere che “in tempi brevi, come già da programma inaugurale e in occasione dell’apertura delle attività, il centro organizzerà un Open day per dare alla cittadinanza l’opportunità di visitare la struttura e visionare le apparecchiature in dotazione”.

"Opera di menti criminali"

L’amministratore delegato, Stefano Luca Giaffreda, dichiara: “Attendendo con piena e incondizionata fiducia l’esito del lavoro degli inquirenti, che cogliamo nuovamente occasione di ringraziare per quanto stanno facendo fin dalle primissime ore dai fatti, rimaniamo strenuamente conviti che un gesto di tale barbarie non possa che essere opera di menti totalmente criminali”.

“Non potrebbe essere altrimenti: in nessun modo chi è orientato per natura e cultura a lavorare, a progettare, a mettersi in gioco ogni giorno nel mondo del lavoro e del sociale avrebbe potuto anche solo immaginare di colpire una nuova realtà produttiva in un momento significativo come la vigilia della sua inaugurazione”.

“Agli autori o i mandanti del vile gesto che ci ha interessati la notte di sabato 4 maggio - afferma ancora Giaffreda - possiamo augurare, per il bene loro e della comunità, di riuscire un giorno a dare un nuovo senso alla propria esistenza con la fatica del proprio lavoro, ad affrontare giorno dopo giorno le mille difficoltà di progetti che necessitano intraprendenza, a trasformare in opera una visione”.