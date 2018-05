Ripresi dalle telecamere i vandali del parco giochi: scatta la denuncia

MESAGNE – Parco Potì a Mesagne nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi sono state danneggiate le porte dei bagni e altre aree, con grave disagio per la comunità. La Polizia locale ha individuato i responsabili che saranno denunciati.

L’azione dei teppisti, infatti, è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installata nel parco pubblico, inaugurato qualche anno fa, sito in via Sanno nel centro abitato. Luogo di ritrovo e di svago di decine di famiglie mesagnesi e non solo. I danneggiamenti risalgono al 18 maggio scorso. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Bartolomeo Fantasia, si sono messi subito a lavoro e i responsabili sono stati individuati, si tratta di un gruppo di giovani fra cui anche minori.