Teatro Verdi, ripristinato impianto illuminazione: tutto pronto per stagione artistica

BRINDISI - Una corsa contro il tempo quella che l’Amministrazione comunale insieme con la partecipata Energeko hanno affrontato per garantire il ripristino dell’impianto di media tensione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Dopo appena una settimana lavorativa, il Teatro torna ad illuminarsi. Dopo la provvisoria predisposizione di un gruppo elettrogeno che aveva assicurato la riapertura della mostra «L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi» di Paolo Rumiz allestita nel foyer, l’Amministrazione comunale, con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, aveva richiesto di realizzare un allaccio provvisorio, nelle more di giungere alla riparazione definitiva che si è concretizzata nella mattinata di oggi.

Il Nuovo Teatro Verdi, grazie all’Amministrazione comunale e all’ausilio della squadra Energeko, è così pronto ad ospitare la stagione artistica 2018-19, che sarà inaugurata il prossimo 5 novembre con lo spettacolo «La musica fa crescere i pomodori» di Peppe Vessicchio. Garantita anche piena funzionalità del servizio di biglietteria che in questi giorni, dal 4 al 7 settembre prossimi, sarà attivo per i rinnovi degli abbonamenti all’intera stagione teatrale.