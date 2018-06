Riqualificazione costiera marine di Torchiarolo: il progetto diventa esecutivo

TORCHIAROLO – Arrivano buone notizie per i villeggianti della marina di Torchiarolo: lunedì 11 giugno saranno avviati i lavori di riqualificazione costiera. Approvato e reso esecutivo, “con non poche prescrizioni e con lo stralcio di interventi previsti nel progetto originario”, il progetto da oltre quattro milioni di euro che dovrebbe regalare un nuovo look alle località a sud di Brindisi di competenza del Comune di Torchiarolo.

Va detto, però, che (purtroppo) anche per questa stagione balneare la situazione nelle marine non cambierà. I lavori, infatti, verranno sospesi a metà giugno “al fine di non creare disagio ai cittadini e turisti, considerato l’avvio della stagione estiva” e riprenderanno dopo la prima decade di settembre in conformità con l’ordinanza balneare 2018 della Regione Puglia Sezione demanio e patrimonio che sancisce l’inizio e la fine della stagione balneare.

“Dopo aver premiato il 21 novembre 2015 il progetto vincitore, il Comune di Torchiarolo è stato assegnatario di finanziamento per la realizzazione delle opere previste nel Concorso di progettazione per un importo pari a 4.884.403,54 euro insieme ai Raggruppamenti dei Comuni di: Gallipoli, Alliste, Taviano e Racale (Le), Raggruppamento dei Comuni di Ortelle, Diso, Spongano e Andrano (Le), e dei Comuni di Ugento (Le) e Melendugno (Le) - fondo di sviluppo e coesione 2007/13 - accordo di programma quadro settore arre urbane - citta'" del 23.10.2014 scheda n. 5 azioni pilota valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Progetti Integrati di Paesaggio”. Si legge in una nota inviata agli organi di informazione.

Negli ultimi tre anni l’Ufficio tecnico del Comune ha avviato tutte le procedure per reperire i pareri necessari per l’approvazione del progetto. Nel marzo 2017 sono stati appaltati i lavori all’Ati Morelo Srl e Merico Srl. con il criterio dell’offerta migliorativa.

“Preso atto delle migliorie offerte è stato rimodulato il progetto esecutivo e messo al vaglio dei vari Enti per il rilascio dei pareri definitivi. Dopo parecchie rielaborazioni e durante la gestione commissariale, nel periodo tra aprile e maggio 2018 sono finalmente pervenuti i pareri mancanti alla approvazione definitiva”.

“Oggi possiamo dire che il progetto esecutivo è stato approvato con non poche prescrizioni e con lo stralcio di interventi previsti nel progetto originario”. I lavori ripartiranno da Lido Presepe con la pavimentazione stradale ricompresa tra via Betlemme, via dell’Annunciazione angolo via della Grotta, base di partenza per la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra Lido Presepe e la marina di Lendinuso.

Poi la sospensione dei lavori. Che riprenderanno a settembre. Si drovrà dire addio, per il momento a tutti gli interventi che ricadono in zone di proprietà del Demanio ma l'ufficio tecnico del Comune è già a lavoro per trovare soluzioni adeguate.