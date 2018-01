Rischio temporali e grandinate: allerta meteo per la giornata di venerdì

BRINDISI – Possibili grandinate e raffiche di vento: non c’è da aspettarsi nulla di buono, da un punto di vista meteorologico, per la giornata di domani (venerdì 12 gennaio). La Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta meteo arancione (moderata criticità), dal mattino di venerdì e per le successive 24-30 ore. Stando al bollettino, si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi moderati”.

La Protezione civile aggiunge che “i fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Le prime gocce di pioggia dovrebbero cadere intorno alle 10. Poi le precipitazioni dovrebbero andare avanti fino alla notte successiva, con alternanza di temporale e schiarite fra le 16 e le 19, con vento moderato direzione est-sud-est.

Il servizio di protezione civile comunale diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, come di consueto, “segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia”. “Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento”.