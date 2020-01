Rissa nel bar: uomo ferito al volto con bottiglia rotta

CAROVIGNO – Un 41enne di Ostuni, V.C. è stato ricoverato all’alba di oggi, mercoledì 22 gennaio, nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate in seguito a una rissa scoppiata in un bar di Carovigno nella notte tra ieri e oggi. Indagano gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni, intervenuti subito dopo i fatti.

Da quanto si apprende l’uomo sarebbe stato ferito al volto da una bottiglia rotta. Al vaglio degli agenti del commissariato la versione della vittima, di alcuni testimoni e le immagini delle telecamere installate nella zona. Al momento non si conoscono le cause della lite.