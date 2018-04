Rissa davanti a un locale pubblico nei pressi della stazione ferroviaria: tre denunce

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi hanno denunciato per rissa, A.M. 22enne di Brindisi e due cittadini extracomunitari originari del Bangladesh residenti a Brindisi, H.J. 33enne e J.M. 26enne. I militari i sono intervenuti in piazza Crispi, dove si affaccia la stazione ferroviaria nelle adiacenze di un locale pubblico, per sedare una lite scoppiata tra i tre per futili motivi.