Rissa fra stranieri in via Castello: arrivano i carabinieri

BRINDISI - Rissa tra migranti in via Castello, nei pressi della sede dell'associazione nazionale Marinai d'Italia. Per sedare gli animi e riportare l'ordine, è stato necessario l'intervento dei carabinieri, chiamati da alcuni residenti preoccupanti dalle grida che si sentivano in strada. E' successo attorno alle 20. Non è chiaro chi e per quale motivo sia scoppiato il diverbio che, nel volgere di qualche minuto, è degenerato nello scontro fisico con il coinvolgimento di altri migranti.

Quel che è certo, è che la rissa è avvenuta davanti a un'abitazione posta al pian terreno, un "basso" che si affaccia direttamente sulla strada. I militari hanno identificato i presenti per procedere con i controlli e verificare se siano o meno in possesso di regolare permesso di soggiorno. Quanto all'aggressione, rischiano una denuncia.

