Rissa in piazza nel cuore della notte: caos e paura, ferito un giovane

SCORRANO - Calci, pugni, ceffoni, l’immancabile condimento di improperi, e probabilmente anche cocci di vetro schizzati per aria. Una sorta di battaglia campale in piena notte, con una decina di persone coinvolte. Nel cuore di Scorrano, attorno alle 2,30, è successo il finimondo. Le urla si sono sentite forti e chiare.

Punto d’irradiazione, piazza Vittorio Emanuele, ovvero il centro pulsante della vita nella cittadina che sorge vicino Maglie. Dove più soggetti che si trovavano in un locale delle vicinanze, l’Ikebana Caffè, per motivi ancora da chiarire, a un certo punto hanno dato vita a una rissa in puro stile cinematografico.

I contorni della vicenda non si conoscono, come detto, e ci stanno lavorando in queste ore i carabinieri della compagnia di Maglie, diretti dal capitano Giorgio Antonielli, e della stazione di Scorrano. Non si sa quanti siano rimasti realmente contusi nella zuffa. Di sicuro, solo uno di loro, ritenuto vittima del pestaggio, si è recato in ospedale. Si tratta di un 27enne originario di San Pietro Vernotico.

Al pronto soccorso locale il giovane vi è arrivato con i mezzi propri. Aveva delle ferite da taglio superficiali. Per il momento è l’unica persona identificata dai militari nella vicenda. Con l’aiuto di videocamere ed eventuali testimonianze, i carabinieri stanno ora cercando di ricostruire quanto avvenuto e risalire al maggior numero possibile di coinvolti.