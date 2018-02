Rissa in via Carmine: intervengono i carabinieri, quattro denunce

BRINDISI – E’ sfociata in una vera e propria rissa una lite fra cittadini nigeriani che si è verificata ieri sera (14 febbraio) in via Carmine, nel centro di Brindisi. Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, che hanno riportato la situazione alla calma. Sono quattro i protagonisti della baruffa: il 33enne R.A.M., il 25enne G.A., il 23enne H.S. e il 24enne D.O.

Questi sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa. Tutti e quattro sono stati condotti in caserma. Dagli accertamenti effettuati dai militari è emerso che i migranti , sono in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il movente è ascrivibile a futili motivi. Nessuno dei quattro è rimasto ferito. Sono comunque in corso accertamenti attraverso l'esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, al fine di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.