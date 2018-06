Ritardi nella consegna della posta: cittadino riceve bolletta scaduta

BRINDISI – Bollette pagate dopo la scadenza a causa dei ritardi nella consegna della posta. Accade a Brindisi, in via Dei Poeti, quartiere Sant’Elia. Un cittadino nella giornata di oggi, martedì 5 giugno, ha ricevuto un malloppo di lettere in cui c’era anche la bolletta dell’elettricità scaduta il 25 maggio. A segnalare il disservizio alla redazione di questo giornale la figlia del malcapitato che descrive questa situazione come “degrado assoluto” .

“Non credo sia una condizione normale questa qui. Ogni mese arriva posta scaduta e mio padre è costretto a pagare le bollette con la mora a causa dei disservizi che abbiamo a Brindisi".

"Questa situazione va avanti da anni nonostante le varie lamentele in posta e richiami al postino. Credo che questo accade solo per chi come me, vive alle villette situate a Sant Elia. Qui tutti abbiamo questo problema. Ora mio padre come sempre è costretto a doverla pagare con la mora”. Scrive la donna.

Disagi legati a questo genere di disservizi raccontati più volte dalla redazione di questo giornale per i quali a quanto pare non c’è una soluzione. E come sempre chi ne paga le conseguenze sono i cittadini.

