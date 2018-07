Verifiche tecniche a bordo: la "Florencia" parte con quattro ore di ritardo

Articolo in aggiornamento

BRINDISI - E' arrivato stamani attorno alle 9 ora greca nel porto di Igoumenitsa il traghetto ro-ro passeggeri Florencia del gruppo Grimaldi, dopo aver lasciato il porto di Brindisi all'1,30 ora italiana con alcune ore di ritardo sull'ora di partenza prestabilita, le 21 di ieri sera. Disagi per i vacanzieri, e soprattutto per i camionisti. I Tir infatti ieri sera sono stati stati fatti sbarcare, e poi reimbarcare in seguito ad un intervento della Capitaneria di Porto di Brindisi, che soprattutto in alta stagione effettua un attento monitoraggio delle navi che fanno servizio con i porti greci e albanesi.

Sulle cause tecniche del ritardo nella partenza del traghetto Florencia se ne saprà di più in giornata. Ieri sera si parlava di verifiche all'impianto antincendio del garage della nave, con problemi poi risolti dall'equipaggio. Ma si tratta di notizie da verificare. La Florencia è una unità di varo recente (2004), ed è stata la prima unità messa in linea da Grimaldi a Brindisi, dove il gruppo opera con navi prevalentemente destinate al traffico Tir e trailer, ma con una discreta aliquota anche di passeggeri. Le linee per Patrasso e Igoumenitsa sono coperte quotidianamente tutto l'anno.

Gallery