Carcassa di careta caretta rinvenuta sulla spiaggia di Acque Chiare

BRINDISI – Trasportata dal mare, è arrivata sulla spiaggia, insieme ad altri rifiuti. La carcassa di una caretta caretta è stata rinvenuta stamattina (domenica 7 giugno) presso la spiaggia di località Acque Chiare, sulla litoranea nord di Brindisi. La scoperta è stata fatta da una coppa di fidanzati. L’esemplare, di piccole dimensioni, era in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di ritrovamenti che purtroppo avvengono piuttosto di frequente sul litorale adriatico, approdo finale di tartarughe marine che in gran parte dei casi restano impigliate in reti di plastica, fino a perdere la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.