Sospetto ordigno bellico riaffiora nei pressi della multisala Andromeda

BRINDISI - Un grosso oggetto metallico, con ogni probabilità un ordigno bellico, è stato trovato nell'area adiacente ai parcheggi della multisala Andromeda di Brindisi, interessata da lavori di scavo. Il sospetto ordigno è stato trovato da un operaio che stava movimentando la terra con un escavatore. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati i poliziotti. Si attende l'arrivo degli artificieri. La zona è stata transennata.

Non è escluso che possa trattarsi di una bomba sganciata nel corso della seconda guerra mondiale. La notte fra il 7 e l'8 novembre del 1941, in particolare, varie ondate di aerei inglesi Wellington per cinque ore ore bombardarono il porto, ma colpirono pure la città. Fra gli obiettivi della Raf c'era anche la stazione ferroviaria, i cui binari passano proprio dietro alla multisala.

Articolo aggiornato alle ore 12.04 (ordigno trovato da un operaio)