Ritrovato il giovane mesagnese scomparso a Milano ad aprile scorso

MESAGNE – E’ stato ritrovato e sta bene il 22enne mesagnese Simone Papadia di cui non si avevano più notizie dal 24 aprile scorso. I famigliari avevano chiesto aiuto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”. Il 22enne che viveva e lavorava a Milano, era scomparso dopo aver denunciato il furto di tutti i suoi effetti personali, tra cui documenti, cellulare e zaino.

A ritrovarlo una pattuglia della Sezione volanti del commissariato Città degli Studi: Simone Papadia dormiva su una panchina in viale Tunisia. Gli agenti ritenendolo un “volto nuovo” della zona hanno deciso di approfondire scoprendo che si trattava del 22enne mesagnese. Al momento il giovane non ha spiegato i motivi della fuga, è in buone condizioni di salute. I poliziotti hanno informato la famiglia e il fratello che vive a Milano.