Incendio auto di un'agente immobiliare, danneggiati altri due veicoli

BRINDISI – Intervento di vigili del fuoco e polizia intorno alle due e trenta della notte tra ieri e oggi, lunedì 26 marzo, in via Don Oronzo Tiso al quartiere Sant’Elia dove un incendio ha danneggiato tre auto parcheggiate in strada. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe divampato sulla Jeep Renegade di proprietà di una 39enne del posto, titolare di un’agenzia immobiliare, successivamente le fiamme si sono propagate su una Chevrolet Matiz e una Opel Corsa.

La prima è stata danneggiata nella parte anteriore la seconda nella parte posteriore. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco non sarebbero emersi evidenti segni chiari riconducibili a qualche azione dolosa ma saranno ulteriori attività di indagine a fare chiarezza sulla vicenda. Un aiuto potrebbe giungere da alcune telecamere installate nella zona e dalla collaborazione di eventuali testimoni.