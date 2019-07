Rondine incastrata su prospetto a un'altezza di 15 metri: salvata dai pompieri

BRINDISI – Svolazzava sul posto senza riuscire a prendere il volo: una zampa era rimasta incastrata in uno spuntone di ferro attaccato al prospetto. In suo aiuto sono accorsi i vigili del fuoco che in pochi minuti l’hanno raggiunta con l’autoscala riuscendo a liberarla. E’ stata salvata così nel pomeriggio di oggi, martedì 23 luglio, una rondine rimasta intrappolata in un prospetto di via Imperatore Costantino a Brindisi. A un’altezza di 15 metri.

Ad accorgersi del volatile in difficoltà alcuni residenti di un palazzo ubicato di fronte: hanno visto la rondine sbattere forte le ali senza però riuscire a muoversi. Nessuno poteva raggiungerla se non i vigili del fuoco, gli stessi chiamati costantemente a intervenire per salvare persone o spegnere incendi. Sono specializzati anche nel salvataggio di tutti i tipi di animali.

Sul posto sono state inviate due squadre, con l’autoscala hanno raggiunto la rondine riuscendo a liberarla. Il volatile è stato consegnato alla biologa Paola Pino D’Astore, responsabile tecnico del "Centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi, è che ha riscontrato la frattura di una zampetta.

