Trovata anidride solforosa nei preparati di carne sequestrati dal Nas

BRINDISI - Sono risultati positivi per la presenza di anidride solforosa i preparati di carne sequestrati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Taranto nell’ambito di un controllo in una macelleria di Brindisi che si è concluso con il sequestro di carni. Il macellaio, un 53enne del posto, è stato denunciato per detenzione di prodotti carnei contenenti additivi chimici, nonché per la vendita di carni non genuine, come genuine.

Il controllo è stato eseguito unitamente ai carabinieri della stazione di Brindisi Casale e al personale del Dipartimento di prevenzione del Servizio veterinario dell’Asl di Brindisi.

Nella macelleria in questione “è stata riscontrata la detenzione di prodotti di macellazione destinati alla vendita e al consumo umano, in cattivo stato di conservazione. In particolare sono stati rinvenuti complessivamente quasi 6 quintali di carni suine, nonché alcuni preparati conservati a temperatura ambiente ed in contenitori non idonei al contatto con gli alimenti”. Scrivono i carabinieri.

“Nel corso della verifica è stata rinvenuta una confezione di conservante anti ossidante per uso enologico, prodotto non consentito nell’utilizzo alimentare”.

I prodotti di macellazione, 2 quintali e 45 chilogrammi di carne, sono stati immediatamente destinati alla distruzione mediante il conferimento a ditta specificamente autorizzata. Mentre per quanto riguarda i preparati carnei per un totale di altri 3 quintali e mezzo, quali salsicce e trito di carne si è proceduto al sequestro cautelativo e alle opportune campionature finalizzate alle analisi di laboratorio per escludere l’illegale impiego nella preparazione del predetto conservante antiossidante. Proprio tali preparati risultati positivi per la presenza di anidride solforosa e pertanto avviati alla distruzione.