Arrestata mentre cerca di uscire dal negozio con merce rubata

BRINDISI – Aveva alle spalle vari precedenti per furto una donna di origine rumena, la 38enne Cristina Muti, arrestata dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, poco dopo aver tentato di portare fuori da un negozio della città articoli per la cura e l’igiene della persona per un ammontare di circa 177 euro, tutti nascosti nella borsa e nel giubbino. La Muti, per aggirare i controlli, aveva pagato alla cassa solo 3,30 euro mostrando un paio di articoli di scarsi valore, ma è stata bloccata poco oltre le barriere perché era scattato l’allarme antitaccheggio. La donna ha dovuto depositare alla cassa tutta la merce rubata, poi è stata consegnata ai carabinieri. Il pm di turno ha disposto per Cristina Muti la custodia cautelare domiciliare in attesa delle decisioni del magistrato competente.