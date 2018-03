Ruba borsa e fugge su auto rubata: incastrato dalle telecamere

LECCE – Incastrato dalle immagini riprese dal circuito di sicurezza del negozio davanti al quale aveva commesso lo scippo, Mario Bagordo, 40enne originario di Mesagne è finito in manette nel giro di pochi minuti.

L’uomo, nella tarda mattinata di ieri, ha preso di mira una anziana di 79 anni anni che, in via Benedetto Croce, camminava con il sostegno di una familiare, non potendo deambulare bene da sola. Le ha avvicinate alle spalle, ha detto loro “guardate là” con lo scopo di far fare alla donna una torsione del busto per poi afferrarla al braccio destro e strapparle la borsa.

Entrambe le donne sono cadute, la più anziana ha rimediato un ematoma al ginocchio ed è stata subito soccorsa dai passanti. Intanto l’uomo si era dileguato a bordo di una Punto Grigia lasciata col motore acceso e lo sportello aperto per velocizzare l’allontanamento una volta effettuato lo scippo, che è stato poi qualificato come rapina perché è stata esercitata violenza sulla vittima.

Gli agenti delle volanti hanno acquisito delle sommarie testimonianze che, insieme alla visione dei video dell’attività commerciale, hanno consentito subito l’identificazione dell’auto e anche dell’uomo, già noto per episodi simili ma anche perché, appena il giorno prima, era stato soccorso proprio dai poliziotti dopo un malore e quindi trasportato all’ospedale di Galatina. Dalle verifiche è emerso anche che l’auto era stata rubata proprio quel giorno a Galatina.

Bagordo è stato intercettato in viale della Libertà e fermato: la perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento delle chiavi di casa della 79enne. L’uomo, che dovrà rispondere di rapina e ricettazione, ha poi indicato il punto in cui si era liberato del portafogli della signora, in via Cantù, nei pressi del depuratore: magro il bottino, appena 20 euro.

