Ruba carta di credito ad anziano e preleva 600 euro: denunciato

LATIANO – Ha rubato la carta libretto postale e ha prelevato 600 euro da un bancomat. I carabinieri della stazione di Latiano hanno denunciato il responsabile di un furto perpetrato nei giorni scorsi nell’abitazione di un pensionato. Si tratta di un 28enne del posto. Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione ed indebito uso di carta di credito

Dopo qualche giorno dall’intrusione, l’anziano si è accorto che la somma di 600 euro era stata prelevata a sua insaputa dal proprio conto. A quel punto i carabinieri hanno visionato le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, riuscendo a identificare il 28enne, che ha confessato.

I carabinieri, sulla scorta di tale episodio, rimarcano la necessità di non custodire assieme la tessere bancomat e la relativa indicazione del numero segreto, ma di collocarli in luoghi differenti per non favorire il prelievo di denaro a colui il quale se ne impossessa illecitamente.

Sempre a Latiano, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 31enne di origini calabresi, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo, sottoposto alla libertà vigilata, in seno ad una Comunità del luogo, a seguito di un banale diverbio avuto con altri ospiti della struttura ha attuato nei confronti degli stessi una serie di comportamenti aggressivi minacciandoli con oggetti contundenti.