Ruba cosmetici e generi alimentari in un supermercato: denunciata

BRINDISI – Ha rubato prodotti di genere alimentare e cosmetici, ma i vigilantes l’hanno fermata all’uscita. E’ stata denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato una brindisina di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

La donna è entrata in azione all’interno di un centro commerciale della città, dai cui scaffali ha trafugato cibi e alimenti, nascondendoli all’interno di uno zaino. Superate le casse senza pagare il dovuto, è stata fermata dagli addetti alla vigilanza che hanno interessato una pattuglia presente in zona che ha proceduto a speditivi accertamenti, riscontrando tutta la merce non pagata, che è stata restituita al direttore del supermercato.