La vicina è in carcere, lui ne approfitta per rubarle l'energia elettrica

CAROVIGNO – La vicina era in carcere e lui ne ha approfittato per rubargli l’energia elettrica. I carabinieri della stazione di Carovigno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del posto. Nel corso di un servizio presso a sua abitazione, i militari, coadiuvati da un tecnico dell’Enel, hanno scoperto che l’uomo aveva eseguito un collegamento abusivo, per un consumo indebito non quantificabile, al contatore della sua vicina, una 49enne del posto, al momento assente poiché ristretta presso la casa circondariale di Lecce.