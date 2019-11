Ruba le offerte dalla chiesa: scoperto e denunciato

BRINDISI – I carabinieri di Brindisi Casale, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un 50enne, senza fissa dimora, già noto per delitti contro il patrimonio e violazioni inerenti gli stupefacenti. In particolare nella mattinata di ieri, sabato 9 novembre, l’uomo ha sottratto i soldi custoditi in una cassetta delle offerte sita all’interno della Chiesa “Ave Stella Maris” facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, invece, hanno denunciato un 26enne romeno, residente a Foggia per la violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano. L’uomo, censurato per molteplici reati contro il patrimonio, ospite presso un Hotel del posto è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno di un cittadino comunitario emesso dal Questore di Brindisi il 23 agosto 18.