Ruba una Vespa e si schianta contro auto: arrestato

OSTUNI - Finisce in carcere, con l'accusa di furto, l'ostunese che qualche giorno fa rubò una Vespa e nella fuga si schiantò contro un'auto in sosta: Francesco Flore, 27 anni, residente nella Città Bianca, è stato condotto in carcere dai carabinieri in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal magistrato di sorveglianza.

Il giudice ha sospeso la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali ottenuto dal 27enne in passato, tenuto conto della notizia di reato trasmessa dai militari e quindi della condotta ritenuta grave e incompatibile con il beneficio riconosciuto in precedenza. Il furto della Vespa avvenne attorno all'ora di pranzo: Flore vide un uomo parcheggiare il motociclo lasciando le chiavi inserite. Bastò questa distrazione per spingere Flore in azione: mise in moto la Vespa e si diede alla fuga. Ma nella corsa finì contro un'auto che era parcheggiata al lato del marciapiede e cadde sull'asfalto restando ferito.

La fuga terminò a distanza di cento metri. Ad assistere alla scena fu un carabiniere in borghese, il primo a chiedere l'intervento dei colleghi di Ostuni e dell'ambulanza del 118. Oggi l'arresto per quel furto.