Ruba una Vespa, finisce contro un'auto e si frattura una gamba

OSTUNI - Gli sarà sembrata un'occasione facile, da non perdere: Vespa posteggiata con le chiavi inserite, un invito al furto. Ma subito dopo le cose non sono andate come sperava: nella fuga, è finito contro un'auto in sosta e si è fratturato una gamba. Risultato: è finito in ospedale e ha rimediato una denuncia per furto.

Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 27 anni, residente a Ostuni, F.F, le iniziali del nome e del cognome, sottoposto all'affidamento in prova ai Servizi sociali. La mattinata ha avuto un epilogo da incubo nell'arco di poco tempo, subito dopo pranzo. Il 27enne, stando alla ricostruzione dei militari della stazione della Città Bianca, si è accorto che il proprietario della Vespa aveva lasciato le chiavi inserite, ha atteso che andasse via ed è entrato in azione.

Ha messo in moto e ha accelerato, ma la sua corsa non è durata neppure cento metri perché è finito contro un'utilitaria in sosta, posteggiata al lato della strada. Nell'urto, è caduto dalla Vespa e ha riportato la frattura alla gamba. Il caso ha voluto che a notare la scena e a prestare il primo soccorso, sia stato un carabinieri in borghese: era libero dal servizio e ha chiesto l'intervento dei colleghi di Ostuni e del personale del 118.

Il ladro che sperava di fuggire, è finito al pronto soccorso, rimendiando una denuncia. La Vespa è stata restituita al proprietario.