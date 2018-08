Rubano auto nel Salento e la incendiano nelle campagne del Brindisino

TORRE SANTA SUSANNA – Rubata a Copertino (Lecce) e data alle fiamme nella periferia di Torre Santa Susanna. Questo il destino di una Fiat Panda che intorno alle ore 2 della scorsa notte (fra lunedì 13 e martedì 14 agosto) è stata distrutta da un rogo di origine dolosa. Il mezzo, ridotto a una palla di fuoco, è stato notato da alcuni residenti in via San Giovanni Bosco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, per domare l’incendio. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione. E' da appurare se il veicolo sia stato utilizzato in qualche azione delittuosa.