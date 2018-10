Trattore rubato in pieno giorno: il proprietario insegue il ladro

SAN VITO DEI NORMANNI – Ora nelle aziende agricole non si ruba più solo di notte, ma anche di giorno. E’ accaduto questa mattina attorno alle 7 nella tenuta Incantalupi, dove un operaio agricolo aveva appena lasciato il trattore con cui aveva cominciato a lavorare con le chiavi inserite nell’accensione, perché non si sentiva bene e aspettava l’arrivo di un collega per essere sostituito. Improvvisamente, pochi minuti dopo, si è accorto che il mezzo da lavoro si stava allontanando con alla guida uno sconosciuto. Allora ha dato l’allarme al proprietario, l’avvocato Antonello Bruno, che è anche presidente provinciale di Confagricoltura.

Il professionista, che si trovava già nei pressi dell’azienda, ha fatto in tempo a prendere a bordo della propria auto l’operaio, e con lui si è messo all’inseguimento del ladro. Fortunatamente, è stato possibile intercettare il mezzo agricolo nella zona di Serranova, dove il trattore era stato appena nascosto in un capannone abbandonato. L’autore del furto, vistosi scoperto e raggiunto, si è dato alla fuga a piedi in un oliveto. Evidentemente si trattava di un soggetto che aveva già adocchiato il New Holland, e che aveva colto al volo l’occasione.

Quello stesso trattore era già stato rubato circa tre anni fa, e ritrovato poi dai carabinieri in provincia di Taranto. L’avvocato Antonello Bruno, che in mattinata ha sporto regolare denuncia presso la stazione carabinieri di San Vito dei Normanni,, tiene a sottolineare anche in veste di presidente provinciale di Confagricoltura i gravi danni che continuano ad essere causati nelle aziende agricole dai furti: “E’ giusto che le forze dell’ordine affrontino e si dedichino ad estirpare l’odioso fenomeno del caporalato. Ma è anche necessario che gli agricoltori che svolgono onestamente il proprio lavoro, e danno lavoro, i quali rappresentano la maggior parte della categoria, siano tutelati dalle azioni criminose sempre più frequenti”.