E in via Dalmazia sparisce una delle auto di servizio della Asl

BRINDISI - Per alcuni scooter di Poste Italiani rinvenuti, a pezzi, dalla polizia, che da mesi tiene sotto pressione i luoghi dei quartieri periferici utilizzati per il ricovero dei veicoli rubati, un altro mezzo della pubblica amministrazione è stato asportato dai ladri questa mattina in via Dalmazia. Si tratta di una delle Fiat Panda di colore bianco in dotazione ai servizi della Asl di Brindisi. Il furto è stato subito denunciato alle forze dell'ordine. La Asl di Brindisi ha in via Dalmazia il suo principale centro di servizi ambulatoriali e il Centro di prenotazione unico delle prestazioni specialistiche.