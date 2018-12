Rubate le Stelle di Natale dell’Ant: annullata la vendita di beneficenza

TORRE SANTA SUSANNA – Sparite le Stelle di Natale e spariti anche i panettoni che i volontari dell’Ant di Torre Santa Susanna avrebbero messo in vendita oggi pomeriggio (domenica 16 dicembre 2018) in piazza per raccogliere fondi da destinare ai malati di tumore. Il furto che fa male al cuore è avvenuto nella sede dell’associazione.

Il furto

E’ stato scoperto dai volontari dell’associazione per la lotta ai tumori nella serata di ieri, alla vigilia dell’appuntamento organizzato a scopo benefico. Ed è stato denunciato anche su Facebook, comunicando allo stesso tempo l’annullamento dell’evento.

Chi ha rubato le piantine simbolo del Natale e della speranza per chi è ammalato? Chi ha violato la sede dell’Ant di Torre Santa Susanna? “Persone senza cuore”, dicono a Torre dove la notizia ha fatto il giro del paese. Qualcuno ha gli occhi lucidi mentre racconta quanto è avvenuto nei locali in uso all'associazione intitolata a Rosanna Lodeserto.

L’Ant

“Le nostre stelle Ant ... il prima e dopo il furto”, ha scritto sulla sua pagina Paola Maria Chimienti. “Domani (oggi per chi legge, ndr) dovevamo essere in piazza per offrire le stelle Ant: il ricavato avrebbe contribuito ad aiutare i malati di tumore e per le visite gratuite nel nostro Paese”, ha ricordato sempre nel post. “È stata rubata la

possibilità a ognuno di noi di usufruire di una visita gratuita per opera di qualcuno senza cuore”.

Il volontariato

Oggi pomeriggio, quindi, i volontari non saranno in piazza. Già da ieri hanno iniziato a mettere a posto la sede: “Noi continueremo a fare volontariato perché facciamo tutto con il cuore. Oggi ci avete solo data tanta amarezza ma proprio tanta”, ha aggiunto la volontaria.

Il suo post in poche ore ha avuto diverse condivisioni e una valanga di commenti che valgono come abbraccio dopo aver saputo quanto è successo e incoraggiamento ad andare avanti. Ma resta l’amarezza per il furto. Su Facebook, in mattinata, c'è chi ha organizzato una raccolta da fondi da devolvere all'associazione.

