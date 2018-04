Rubato incasso da parafarmacia durante orario di apertura: ad agire un uomo

ERCHIE – Un uomo intorno alle 19.30 di oggi, sabato 7 aprile, ha fatto irruzione in una parafarmacia di Erchie e si è impossessato dei soldi che erano nella cassa, poche centinaia di euro. Sarebbe fuggito a piedi. Non avrebbe minacciato nessuno, non avrebbe proferito parola. Ha agito in silenzio, con il volto camuffato ma senza brandire armi. Dovesse essere rintracciato risponderebbe di furto aggravato.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione giunti sul posto subito dopo i fatti. Al vaglio dei militari le telecamere installate nella zona. La parafarmacia si affaccia nella piazza principale del paese dove in quel momento si stava svolgendo un comizio organizzato dai 5stelle.