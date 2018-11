Truffe agli anziani, offensiva dei carabinieri nel Brindisino

OSTUNI - Offensiva dei carabinieri contro le truffe ai danni degli anziani nel Brindisino. I militari sono impegnati in una serie di incontri con i pensionati, l'ultimo dei quali si è svolto ad Ostuni.

Le iniziative di contatto con gli anziani da parte dei Reparti del Comando Provinciale di Brindisi si incentrano nei diversi luoghi di aggregazione: parrocchie, uffici pubblici, uffici postali, centri per anziani, esercizi commerciali, circoli vari. Il reato di "truffa", nelle poliedriche forme in cui si manifesta, rappresenta un concreto pericolo e desta pertanto grande allarme sociale soprattutto in questo particolare momento storico connotato da sfavorevole congiuntura economica. In tale quadro ha avuto luogo l’incontro tenuto dal capitano Daniele Boaglio comandante della Compagnia di Fasano nella sede delle associazioni in congedo della Marina, Polizia di Stato e Arma Aeronautica, che ha visto la partecipazione di circa 60 persone.