Ruba un paio di Ray-Ban ma viene identificato e denunciato

BRINDISI - Va alla galleria del centro commerciale Le Colonne di Brindisi, entra in uno dei negozi, sceglie un paio di Ray-Ban, rimuove il dispositivo antitaccheggio e tenta di filarsela con gli occhiali. Ma la scena non era sfuggita al personale di sorveglianza, che hanno chiamato i carabinieri. Sono arrivati sul posto i militari della stazione Brindisi Centro, che dopo aver esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza hanno condotto in caserma l'autore dell'episodio, il 42enne C.P., e d'intesa con il pm di turno lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato.