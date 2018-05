S.Michele, inaugurata fiera dell’auto: mille auto in esposizione e spettacoli

SAN MICHELE SALENTINO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato all’inaugurazione della quarta edizione della Fiera dell’Auto che si terrà a San Michele Salentino, zona Pip, fino al 4 giugno prossimo. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, del sindaco, Giovanni Allegrini, degli imprenditori di Gestauto Group, consorzio che organizza l’evento e a nome del quale è intervenuto Giuseppe Apruzzi, del presidente della Pro Loco di San Michele Salentino, Cosimino Bellanova.

“Ogni foglia che si muove in Puglia viene seguita dalla Regione”, così ha esordito nel corso del suo intervento il governatore Emiliano che, con la sua presenza, ha voluto testimoniare vicinanza alla comunità che ospita l’evento, agli imprenditori che lo organizzano e all’amministrazione comunale che lo sostiene nella ferma convinzione che il rilancio e lo sviluppo locale passino anche da questi eventi.

“Rendiamo merito agli imprenditori di Gestauto Group per quello che hanno fatto - ha dichiarato il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini - speriamo fortemente che siano da esempio per tutte le altre categorie commerciali. Riteniamo, infatti, che questo modello sia vincente per creare interessanti opportunità a livello provinciale” .

Significativa, in virtù dell’imprescindibile e proficua sinergia fra comuni limitrofi, anche la presenza dei sindaci di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, e di Ceglie Messapica, Luigi Caroli. In esposizione ci saranno più di 1000 automobili, ma la Fiera dell’Auto, non è solo un evento per chi deve acquistare, è anche un’ occasione di svago per le famiglie dal momento che sono previsti momenti di spettacolo e intrattenimento. E’ questa una delle novità di quest’anno.

Il programma

Il 1 giugno, a partire dalle ore 20, si esibirà la Filarmonia Orchestra, mentre il 2 giugno sarà ospite in fiera il noto comico Uccio De Santis. La manifestazione si chiuderà in bellezza il 3 giugno alla presenza di Mercedes Henger che si intratterrà con i visitatori a partire dalle ore 18. A seguire, alle ore 20, si terrà la sfilata di Moda Fashion Green.

Inoltre, tutte le sere, nell’ambito di un salottino del gusto, sarà possibile apprezzare le specialità del posto, ricette della tradizione locale. Infine, ma non da ultimo, sarà allestita un’area bimbi, un Fun Park per consentire anche ai più piccoli di trascorrere qualche ora di sano divertimento.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di San Michele Salentino e con la Pro Loco di San Michele Salentino, è sponsorizzato dal Conformgest, Euro Block 1, Agenzia Gruppo Sizzi, Fiditalia. Il Consorzio Gestauto Group, organizzatore della Fiera dell’Auto, è formato da imprenditori con esperienza cinquantennale nel settore della vendita delle auto d’occasione: Apruzzi Auto, Auto A, Auto Caliandro, Auto PRO, Autosalone Venerito, Balsamo Auto, Cosmari Auto, Giovanni Apruzzi Automobili, Prete Auto.