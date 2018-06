S.Pietro, scantinati e sottopasso allagati: Protezione civile a lavoro

SAN PIETRO VERNOTICO – Giornata impegnativa, quella di oggi, mercoledì 27 giugno, per i volontari della Protezione civile di San Pietro Vernotico a causa di allagamenti che hanno interessato diverse zone del paese. Più che altro le solite zone. In alcuni casi si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

L’ondata di maltempo che ha interessato il Brindisino, comunque, non ha provocato grossi disagi per i cittadini. I vigili del fuoco sono intervenuti tra Fasano e Ostuni per mettere in sicurezza alberi con rami pericolanti.

A San Pietro, invece, si è allagata la solita via Zara, alcuni scantinati e il solito sottopasso di via Lecce. I volontari della Protezione civile hanno riportato la situazione alla normalità nel giro di poche ore.

Per quanto riguarda il sottopasso, invece, si è reso necessario anche l’intervento del carro attrezzi, il personale della ditta Tarantini ha dovuto rimuovere un’Alfa Romeo Stelvio rimasta impantanata. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno gestito la viabilità.

Gallery