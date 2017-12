BRINDISI – No del Comune di Brindisi alla richiesta avanzata dal presidente del consiglio di amministrazione della società Casa di cura Salus per la realizzazione di una “struttura sanitaria”.

Il dirigente del settore Urbanistica di Palazzo di città, con nota a sua firma, ha “rigettato l’istanza” ritenendo non “conforme il progetto alle prescrizioni” sia in campo edilizio che urbanistico. E per questo ha espresso parere negativo, diventato oggetto di ricorso davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale, sezione di Lecce, da parte dei legali della casa di Cura.

L’impugnazione è stata notificata al Comune lo scorso 7 agosto, l’azione legale è stata intentata dal presidente del cda, Costanzo Mardighian, ma solo il 19 dicembre l’Amministrazione cittadina ha deliberato la costituzione nel giudizio, con delibera assunta dal commissario prefettizio Santi Giffrè, con i poteri della Giunta.

A rappresentare in sede di udienza le ragioni del no opposto dall’Ente saranno i legali interni, Monica Canepa ed Emanuela Guarino.