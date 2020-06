San Donaci. Evade dai domiciliari due volte in 24 ore, arrestato

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno arrestato, in flagranza di reato, Mario Elio Greco, 65enne del luogo, per evasione. L’uomo, agli arresti domiciliari, nella serata di ieri, martedì 2 giugno, è stato sorpreso sulla pubblica via, senza alcuna autorizzazione. Il Greco era già stato arrestato per lo stesso reato la sera di lunedì 1 giugno. Al 65enne è stata confermata la misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione di residenza.

