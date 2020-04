San Donaci. Dichiara il falso perchè sprovvisto di patente. Uomo denunciato

SAN DONACI - E' stato denunciato per false dichiarazioni un 65enne del posto fermato dai carabineiri della stazione di San Donaci. In particolare, l’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, fermato alla guida dell’autovettura di proprietà del figlio, ha riferito ai militari false dichiarazioni in ordine al possesso della patente di guida. Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che era sprovvisto della patente di guida poiché già ritirata in quanto scaduta. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato al proprietario.

