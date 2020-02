San Michele Salentino, rissa in un bar. Denunciate sette persone

SAN MICHELE SALENTINO - Sono sette le persone denunciate dai carabinieri della stazione di San Michele Salentino a seguito di una rissa avvenuta alcuni giorni fa in un bar del luogo. In particolare, cinque persone, un 18enne, un 21enne e un 24enne, tutti di Carovigno e un 34enne e un 45enne del luogo sono state denunciate per rissa aggravata mentre un 22enne e un 23enne, entrambi di Carovigno, per favoreggiamento personale in concorso. La rissa si è verificata nelle prime ore del mattino in un bar nel centro di San Michele Salentino dove i cinque uomini, parte attiva della stessa, ed una donna, 30enne, che si trovava all'interno dell'attività commerciale, coinvolta casualmente, sono dovuti ricorrere alle cure die sanitari del pronto soccorso di Francavilla Fontana.