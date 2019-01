San Michele Salentino, tombolata di beneficenza in parrocchia

SAN MICHELE SALENTINO- Tombolata di beneficenza a San Michele Salentino, organizzata dall’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Vitantonio Scatigna, in collaborazione con la Parrocchia “San Michele Arcangelo”: l'appuntamento è per sabato 5 gennaio alle 19 nell’oratorio parrocchiale, con l’obiettivo di coinvolgere, in questo momento di socializzazione, anziani e cittadini che presentano maggiori difficoltà socio-economiche ai quali, in conclusione della serata, sarà offerto un buffet per salutare tutti insieme l’arrivo dell’Epifania.

“Nell’ottica di apertura verso il prossimo e verso la solidarietà con chi ha di meno – è il commento dell’assessore Vitantonio Scatigna - quest’anno, insieme al parroco don Tony Falcone, abbiamo voluto realizzare questa iniziativa di beneficenza per aprire il cuore ai nostri concittadini meno fortunati e per far trascorrere loro qualche ora in serenità e gioia”.

Per l’organizzazione della serata, l’acquisto dei premi e l’allestimento del buffet finale il Comune ha contribuito con la somma di 2 mila euro per far fronte a tutte le spese necessarie che la Parrocchia dovrà affrontare per l’organizzazione della tombolata.

“La Tombolata – conclude l’ assessore Scatigna - si fa portavoce di messaggi autentici in uno spirito di assoluta solidarietà con l’intento di regalare una serata all’insegna del divertimento e allo stesso tempo fornire un aiuto concreto. Ma è, anche, un momento di riflessione e condivisione e per questo invitiamo tutti a prenderne parte, cittadini, associazioni, commercianti per salutare le feste facendo del bene”.